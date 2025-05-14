İnegöl’de Elektrikli Bisiklet Sürücüsü Yaralandı

KAZA ANINDA YARALANAN BİSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN İKNA ÇABALARI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı. Parçalanan bisikletini bırakmamak için ambulansa binmeyi reddeden yaralı, ekipler tarafından ikna edildi. Kaza, saat 12.30 sıralarında İnegöl ilçesi Organize Sanayi Bölgesi Havaalanı Caddesi’nde gerçekleşti. Samet Y. (28) yönetimindeki 34 BKS 425 plakalı otomobil, caddeye aniden çıkan Erdal O. (48) tarafından kullanılan elektrikli bisikletle çarpıştı. Kazada devrilen bisikletten düşen Erdal O. yaralandı ve şok geçirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ VE POLİS OLAY YERİNDE

Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Yaralı Erdal O., parçalanan elektrikli bisikletini toplamaya çalışırken, hastaneye götürmek isteyen sağlık ekiplerine direnç gösterdi. Bisikletini bırakmak istemeyen Erdal O., sağlık ve polis ekiplerine karşı direnerek tedavi edilmek istemedi. Yaklaşık 15 dakika süren ikna çabaları sonucunda ambulansa binen yaralı, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.