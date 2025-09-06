İnegöl’de Elektrikli Bisiklet Üzerinde Kaza

İNEGÖL’DE KAZA ANINDA TAHKİKAT BAŞLATILDI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, bir otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, gece saat 23.30 sıralarında Burhaniye Mahallesi’ndeki Kemalettin Samipaşa Caddesi ile Şehit Erhan Yılmaz Sokak’ın kavşak noktasında gerçekleşti. Seyir halinde olan yabancı uyruklu Ahmet E. (23) yönetimindeki elektrikli bisiklet, karşı yönden gelen Zatin B. (47) idaresindeki 16 LFE 74 plakalı otomobille çarpıştı.

SAĞLIK EKİPLERİ ANINDA MÜDAHALE ETTİ

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan elektrikli bisiklet sürücüsü Ahmet E., yaralandı. Olayın hemen ardından, durumu bildiren ihbar üzerine kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, Ahmet E.’yi İnegöl Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Burada tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazanın ardından yetkililer tarafından inceleme süreci başlatıldı.