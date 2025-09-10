Haberler

İnegöl’de Elektrikli Bisiklet Yaralandı

OTOMOBİL İLE ELEKTRİKLİ BİSİKLET ÇARPIŞTI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde elektrikli bisiklet ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, saat 11.30 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde gerçekleşti.

KAZA NASIL MEYDANA GELDİ?

İnegöl’den Alanyurt’a seyir eden Bedrettin G. (55) yönetimindeki 34 DET 700 plakalı otomobil, sağ şeritten aniden sol şeride geçen Recep S.’nin (72) kullandığı elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bisiklet devrildi ve sürücü yere düştü. Yaralı, olay yerine gelen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayın ardından, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı ve kazanın nasıl gerçekleştiğini gösterdi.

ÖNEMLİ

Haberler

İngiltere Savunma Bakanı Healey, Rusya’yı kınadı

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, E5 grubu toplantısında Rusya'nın Avrupa'ya yönelik saldırganlığını kınadı ve Polonya hava sahası ihlalleri hakkında endişeleri paylaştı. NATO'nun savunma gücünü artırma sözü verdi.
Haberler

Beykoz’dan İstifa Eden Özlem Gürzel

Beykoz'da CHP içindeki istifalar devam ediyor. Özlem Vural Güzel'in ardından, Murat Uzun, Uğur Gökdemir ve Nevzat Cebeci partilerinden ayrıldı. Cebeci, kişisel hesapların partiyi etkilediğini belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.