İnegöl’de Elektrikli Bisiklet Yaralandı

OTOMOBİL İLE ELEKTRİKLİ BİSİKLET ÇARPIŞTI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde elektrikli bisiklet ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, saat 11.30 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde gerçekleşti.

KAZA NASIL MEYDANA GELDİ?

İnegöl’den Alanyurt’a seyir eden Bedrettin G. (55) yönetimindeki 34 DET 700 plakalı otomobil, sağ şeritten aniden sol şeride geçen Recep S.’nin (72) kullandığı elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bisiklet devrildi ve sürücü yere düştü. Yaralı, olay yerine gelen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayın ardından, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı ve kazanın nasıl gerçekleştiğini gösterdi.