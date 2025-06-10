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İnegöl’de Epilepsi Nöbetiyle Kaza

DİREKSİYONDA NÖBET GEÇİREN SÜRÜCÜ KAZA YAPTI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde araç kullanırken epilepsi nöbeti geçiren bir sürücü, kontrolü kaybederek bariyerlere çarptı. Kazada sürücü yaralandı. Olay, Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi’nde gerçekleşti.

BARIYERLERE ÇARPAN ARAÇ

Edinilen bilgilere göre, 16 BOZ 866 plakalı otomobiliyle seyir eden Fatih Ç. (29), aniden epilepsi nöbeti geçirmeye başladı. Kontrolsüz bir şekilde giden araç, beton bariyerlere çarparak durabildi. Yaşanan kaza sonucunda sürücü hafif yaralandı.

Olayın ardından, vatandaşlar tarafından hemen ihbar yapıldı ve olay yerine polis ile sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili olarak tahkikat süreci başlatıldı.

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