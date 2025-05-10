İnegöl’de Erkek Yurdunda Yangın Çıktı

İNEGÖL’DE ÜNİVERSİTE YURDUNDA YANGIN ÇIKTI

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki bir erkek öğrenci yurdunda yangın durumu yaşandı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından hızlı bir şekilde kontrol altına alınırken, 3 öğrenci dumandan etkilendi. Olay, saat 19.30 civarında İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi, Aşkın Sokak’ta bulunan bir vakfa ait yurtta gerçekleşti.

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Yurdun bahçesinde yer alan kazan dairesinde, nedeni henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri gören öğrenciler, paniğe kapılarak dışarıya çıkıp durumu hemen itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay mahalline yönlendirildi.

ÖĞRENCİLER TEDBİR AMACIYLA TAHLİYE EDİLDİ

Yurtta kalan öğrenciler güvenlik amacıyla tahliye edildi. Ekipler, yangını yaklaşık yarım saat içinde söndürmeyi başardı. Yangın sonucu binanın bir kısmında hasar oluştu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 3 öğrenciye ambulans içerisinde oksijen tedavisi uyguladı. Yangının çıkış sebebinin araştırılması için çalışmalar devam ediyor.