İnegöl’de Eşini Vuran Kadın Gözaltında

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, 42 yaşındaki Muhammet Nurullah Çetinkaya, tartıştığı eşi 41 yaşındaki Süheyla Çetinkaya tarafından tabanca ile göğsünden vuruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Muhammet Nurullah Çetinkaya, hayatını kaybederken, eşi Süheyla Çetinkaya gözaltına alındı. Olay, saat 01.30 sularında Kemalpaşa Mahallesi’ndeki bir evde gerçekleşti. Oto galeri sahibi olan Muhammet Nurullah Çetinkaya ile eşi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma patlak verdi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞÜYOR

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Süheyla Çetinkaya, eşine ait tabancayı kullanarak ateş etti. Göğsüne iki kurşun isabet eden Muhammet Nurullah Çetinkaya yere yığıldı. Olay sonrası, Süheyla Çetinkaya 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak eşini tabancayla yaraladığını bildirdi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri hemen adrese yönlendirildi.

Yaralı durumdaki Muhammet Nurullah Çetinkaya, ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Durumu ağır olan Çetinkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Savcılığın incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla cenazesi adli tıp kurumuna gönderildi. Eşini vuran Süheyla Çetinkaya ise polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.