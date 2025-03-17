İnegöl’de Eşini Vuran Kadın Gözaltında

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Bursa’nın İnegöl ilçesinde gerçekleşen olayda bir kadın, eşini tabancayla vurarak hayatına son verdi. Olay, saat 01.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi’nde bulunan bir sitedeki dairede meydana geldi. Oto galerici Muhammet Nurullah Çetinkaya (42) ile eşi Süheyla Ç. (41) arasında nedeni henüz belirlenemeyen bir tartışma başladı.

KAÇINILMAZ KAVGAYA DÖNÜŞÜM

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kadın, eşine ait tabancayla ateş etti. Göğsüne isabet eden iki mermiyle yere yığılan adam ağır yaralandı. Kadın, derhal 112 Acil’i arayarak eşini tabancayla yaraladığını bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.

AĞIR YARALANAN ADAM HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralanan Nurullah Çetinkaya, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayın şüphelisi olan kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı. Çetinkaya’nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.