Inegöl’de Eşini Vurarak Öldürdü

OLAYIN GERÇEĞİ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, 53 yaşındaki Hatice Canbolat, eşi 58 yaşındaki Murat Canbolat tarafından tartışma sonrası tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olay, Mesudiye Mahallesi’ndeki 4 katlı apartmanın 3. katında saat 22.30 sularında meydana geldi. Murat Canbolat, bilinmeyen bir sebepten ötürü eşiyle girdiği tartışmanın sona ermemesi üzerine, silahını çekerek Hatice’yi başından vurdu.

KENDİNE ZARAR VERİYOR

Silah seslerini duyan yakınları, Murat Canbolat’ı ikna etmeye çalışsa da, o dairenin kapısını kapatıp kendine aynı silahla başından ateş ederek yaşamına son verdi. Olay yerine ihbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye, dairenin kapısını açarken yapılan sağlık kontrolünde, hem Hatice hem de Murat Canbolat’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

AİLENİN DÜZENİ

Çiftin beş çocuğu olduğu öğrenildi. Murat Canbolat’ın özel halk otobüsünde şoför olarak çalıştığı bilgisi alındı. Hatice ve Murat Canbolat’ın cenazesi, Cumhuriyet savcısı ve ekiplerinin incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.