İnegöl’de FETÖ Üyesi Hükümlü Yakalandı

İNEGÖL’DE FETÖ ÜYESİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI
Bursa’nın İnegöl ilçesinde, FETÖ üyesi olduğu düşünülen ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. yakalandı. İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.K’nin, FETÖ’ye üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığını belirledi.
POLİS OPERASYONUYLA GÖZALTINA ALINDI
Yapılan çalışmalar neticesinde, M.K’nin kırsal Çeltikçi Mahallesi’ndeki bir arazideki konteynerda bulunduğu tespit edildi. Hızla harekete geçen polis ekipleri, M.K’yi gerçekleştirilen operasyonla yakaladı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.