İnegöl’de Genç Çekiçle Vuruldu

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir kişi, iş yerinde tartıştığı 18 yaşındaki genci çekiçle ağır şekilde darbetti. Olay, saat 19.30 civarında Mahmudiye Mahallesi Osmanbey Caddesi üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki personel arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı.

TARTIŞMA SONRASI GELEN SALDIRI

Tartışmanın büyüdüğü esnada, kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan, Kusay A.’yı (18) çekiçle darbetti. Saldırgan, olayın ardından hızla olay yerinden kaçarken, yaralı genç olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı.

POLİSİN GÖREVİ BAŞINDA

Olayın ardından polis, şüpheliyi yakalamak için hemen çalışma başlattı. Gelişmeler takip ediliyor.