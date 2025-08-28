İnegöl’de Genç Kız Düşerek Yaralandı

GENÇ KIZ AĞIR YARALANDI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde gerçekleşen olayda, 3 katlı bir binanın teras penceresinden düşen 15 yaşındaki genç kız ağır yaralandı. Olay, saat 00.00 civarında Ertuğrulgazi mahallesi Beyazgül sokakta bulunan binanın teras katında yaşandı. İddiaya göre, pencerede oturan Eylül K. (15), dengesini kaybederek yaklaşık 8 metreden beton zemine düştü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Genç kızın durumunun ağır olduğu belirlendi. Olay yerine gelen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi’ne acil olarak kaldırılan Eylül K.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından detaylı bir soruşturma başlatıldı.