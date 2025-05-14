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İnegöl’de Genç Kız Kavgası Kaydedildi

GENÇ KIZLARIN KAVGASINA MÜDAHALE

Bursa’nın İnegöl ilçesinde iki genç kızın arasında yaşanan kavga, amatör bir kameranın gözleriyle belgelendi. Olayın tanığı olan vatandaşlar, duruma müdahale ederek kavgayı sona erdirdi.

KAVGANIN YAŞANDIĞI YER

İki genç kız, İnegöl ilçesinin Osmaniye Mahallesi’ndeki bir otopark alanında, henüz belirlenmeyen bir nedenden ötürü tartışmaya başladı. Bu tartışma, kısa süre içinde bir kavgaya dönüşerek olayın boyutunu artırdı. Çevredeki vatandaşlar, kızların birbirlerine saldırdığı anları kayda alırken, bir vatandaşın araya girmesiyle kargaşa sona erdi.

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