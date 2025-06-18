İnegöl’de Geri Dönüşüm Tesisi Yangını

BURSADA YANGIN OLAYI MEYDANA GELDİ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıkıyor. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınıyor. Olay, saat 21.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzerindeki İnegöl girişinde bulunan geri dönüşüm tesisinde gerçekleşiyor. Geri dönüşüm ürünleri henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev alıyor.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE EDİYOR

Yangını gören vatandaşlar durumu 112’ye bildiriyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk ediliyor. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucunda yangın kısa sürede söndürülüyor. Yangının tam olarak neden çıktığı hala araştırılıyor.