İnegöl’de Giyim Mağazası Hırsızlık Olayı

BURSA’DA HIRSIZLIK OLAYI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yer alan bir giyim mağazasında kimliği belirsiz bir kadın, 5 bin TL değerindeki gömleği çalarak kayıplara karıştı. Olay, Cuma Mahallesi Kuyumcular Çarşısı’nda, dün saat 16.30 sıralarında gerçekleşti. Giyim mağazasına giren kadın, askıdaki kıyafetlere göz attıktan sonra bir gömleği elindeki poşete yerleştirerek hızla iş yerinden çıktı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kadının çalma anları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Bir müddet sonra, çalınan gömleğin yerinde olmadığını fark eden iş yeri sahibi, kamera görüntülerini incelediğinde hırsızlık olayını anlayarak durumu polise bildirdi.

POLİS ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Olayın ardından polis ekipleri, şüpheliyi tespit edip yakalamak amacıyla araştırmalara başladı. Çalınmanın ardından mağaza sahibi, hırsızlık olayının meydana gelmesinin yarattığı tedirginliği yaşıyor. Çalınan gömleğin değerinin 5 bin TL olduğu belirlendi.