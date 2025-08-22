İnegöl’de Güvenlik Görevlisi Bıçaklandı

Olayın Gelişimi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasında meydana gelen olayda, fabrikadaki kavgayı ayırmaya çalışan özel güvenlik görevlisini bıçakla yaralayan bir kişi tutuklandı. Gece saat 23.30 sıralarında kırsal Yeniceköy Mahallesi’nde bulunan fabrikanın önünde yaşanan durum, güvenlik görevlisi Fatih Ç. (32) tarafından fark edildi. Fabrika yakınındaki park halindeki araçta sürücü Alican C. (27) ve sevgilisi arasında şiddetli bir tartışma yaşandığını gören Fatih Ç., duruma müdahale etmek istedi.

Tutuklama Süreci

Güvenlik görevlisinin çifti uyarmasına öfkelenen Alican C., bıçakla Fatih Ç.’yi sol baldırından yaraladı. Bu olayın ardından Alican C. ve sevgilisi hızla olay yerinden kaçtı. Yaralanan Fatih Ç., olay yerine çağrılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise olaya karışan aracın plakasını inceleyerek, şüpheli Alican C.’yi yakalamayı başardı. Gözaltına alınan zanlı, sorgulama işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.