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İnegöl’de Güvenlik Uygulaması Gerçekleştirildi

UYGULAMA BURSADA GÜVENLİĞİ ARTIRIYOR

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, polis ekipleri şüpheli ve aranan kişilere yönelik bir güven ve huzur uygulaması düzenliyor. İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı asayiş ve trafik ekiplerinin iştirak ettiği bu uygulama, ilçe genelinde ilave güvenlik önlemleri almak amacıyla gerçekleştiriliyor.

KONTROL NOKTALARI KURULDU

Uygulama çerçevesinde, ilçe merkezindeki beş farklı noktada kontrol noktaları tesis ediliyor. Yaklaşık 150 polis memurunun yer aldığı denetimlerde, toplamda 520 şahıs ve 423 araç sorgulanıyor. Bu denetimler sayesinde, güvenliği sağlamak ve suç öncesi tedbir almak hedefleniyor.

Denetimlerde 32 araca toplamda 127 bin 329 lira tutarında ceza kesiliyor. Yapılan uygulama, İnegöl’de asayişin sağlanması ve toplum huzurunun artırılması açısından önemli bir rol oynuyor.

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