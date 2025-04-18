İnegöl’de, Hafif Ticari Araç Saldırıya Uğradı

BULUŞMA YERİNDE SALDIRI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araca gerçekleştirilen silahlı saldırıda sürücü ağır yaralanıyor. Serkan Yeşil (38) yönetimindeki 16 KRJ 89 plakalı hafif ticari araca, Mahmudiye Mahallesi’nde Ortaköy yolu üzerinde seyir esnasında kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açılıyor.

POLİS VE ACİL SAĞLIK EKİBİ OLAY YERİNDE

Sürücü Serkan Yeşil’in yaralandığını gören çevredekiler hemen durumu bildiriyor. Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi ulaşıyor. İlk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılıyor ve durumunun ağır olduğu öğreniliyor.

ŞÜPHELİLER HENÜZ YAKALANAMADI

Polis, bu silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için kapsamlı araştırmalara başlıyor. Olayla ilgili detaylar ve görgü tanıklarının ifadeleri inceleniyor.