İnegöl’de Hafif Ticari Araçla Otomobil Çarpıştı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile otomobil çarpışarak site duvarına savruldu. Kaza sonucunda 1 kişi yaralandı. Olay, saat 12.30 sularında Kemalpaşa Mahallesi’ndeki kontrolsüz kavşakta gerçekleşti. Hicran Sokak üzerinde ilerleyen Ayşe Ç. (42) yönetimindeki 16 ALU 184 plakalı hafif ticari araç, Paşaören Sokak’tan çıkarak hareket eden Raziye A. (25) tarafından sürdürülen 34 YJ 7909 plakalı otomobil ile çarpıştı.

ÇARPMA SONUCUNDA SAVRULMA

Çarpışmanın şiddeti ile her iki araç da savrularak bir sitenin duvarına çarptı. Kaza sonrası yaralanan Ayşe Ç. acil olarak ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alınırken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

