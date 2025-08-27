İnegöl’de Hapis Cezası Olan Yakalandı

YAKALANAN ŞAHIS HAFTALARDIR ARANIYORDU
Bursa’nın İnegöl ilçesinde Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı yakaladı. Ekipler, sahte çek dolandırıcılığı suçlamasıyla 15 yıl hapis cezasına çarptırılan 37 yaşındaki Arafat K.’yı yakaladı.
GÖZALTINA ALINDI VE TUTUKLANDI
Yakalanan kişi gözaltına alındı. Yapılan sorgulamanın ardından çıkarıldığı mahkeme, Arafat K.’nın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. Bu operasyon, İnegöl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği tarafından gerçekleştirildi.