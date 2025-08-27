Haberler

İnegöl’de Hapis Cezası Olan Yakalandı

YAKALANAN ŞAHIS HAFTALARDIR ARANIYORDU

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı yakaladı. Ekipler, sahte çek dolandırıcılığı suçlamasıyla 15 yıl hapis cezasına çarptırılan 37 yaşındaki Arafat K.’yı yakaladı.

GÖZALTINA ALINDI VE TUTUKLANDI

Yakalanan kişi gözaltına alındı. Yapılan sorgulamanın ardından çıkarıldığı mahkeme, Arafat K.’nın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. Bu operasyon, İnegöl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği tarafından gerçekleştirildi.

ÖNEMLİ

