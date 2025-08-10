İnegöl’de Havuzda Alkollü Şahsı Kurtardı

OLAYIN GEÇİŞİ

Bursa’nın İnegöl ilçe merkezindeki süs havuzuna düşen alkollü bir şahıs, polis ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde son anda boğulmaktan kurtarıldı. Şahsın boğulma tehlikesi yaşadığı anlar, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Olay, 11.30 sularında İnegöl merkezinde gerçekleşti.

ŞAHISIN DÜŞÜŞÜ VE POLİS MÜDAHALESİ

Alınan bilgilere göre, 51 yaşındaki Selçuk E., dengesini kaybetmesi sonrasında süs havuzuna düştü. Olayı çevrede bulunan vatandaşların fark etmesiyle birlikte, hemen polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Bölgeye hızla ulaşan ekipler, şahsı sudan çıkararak güvenli bir alana aldı.

SAĞLIK MÜDAHALESİ VE İNCELEME

Sağlık ekipleri, şahsın güvenli alana alınmasının ardından ona ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Daha sonrasında, tedbir amacıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili gerekli incelemeleri başlatmış durumda.