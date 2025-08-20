Haberler

İnegöl’de Havuzda Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti

İNEGÖL’DE TRAJİK OLAY

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bulunan özel bir kreşte meydana gelen olayda, 4 yaşındaki bir çocuk havuza düştü ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Özel kreşin bahçesindeki havuza düşen Berra Dizi, gerekli müdahalelerin yapılmasına rağmen hayata döndürülemedi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDEYDİ

12 Ağustos tarihinde İnegöl’de kreş çalışanları, Berra Dizi’nin havuza düştüğünü fark etti. Çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağırlaşınca, daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

