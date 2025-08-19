İnegöl’de Hayvan Kesimi Yapan Şahıs Gözaltında

İNEGÖL’DE ŞAMANİZM ÜYESİ GÖZALTINA ALINDI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde küçükbaş ve büyükbaş hayvanları keserek bu anları sosyal medya üzerinden paylaşan bir şamanizm üyesi şahıs, yerel polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay, Yeni Mahalle’de yer alan bir apartman dairesinde gerçekleşti. İddiaya göre, Ramazan K. adlı şahıs, evine getirdiği hayvanları keserek “şifa dağıttığını” ifade etti.

SOSYAL MEDYADA YAYILAN GÖRÜNTÜLER TEPKİ TOPLADI

Kesim anlarını ve ardından gelen görüntüleri sosyal medya platformlarında paylaşan şahıs, kısa süre içerisinde büyük tepki çekti. Özellikle apartman dairesinde gerçekleştirilen kesim işlemleri, hem hayvanlara uygulanan eziyet hem de hijyenik şartlar açısından ciddi eleştirilere neden oldu. Olayla ilgili vatandaşlar, yetkililerin harekete geçmesini talep etti. Paylaşılan görüntüler ise sosyal medyada geniş yankı buldu.

POLİS İNCELEME YAPTI

Tepkilerin artması üzerine, savcılığın talimatıyla gözaltına alınan şahıs, polis ekiplerince evinde yapılan detaylı bir incelemenin ardından yakalandı. Evin içinde, kesimi yapılmış başları kesilmiş hayvanlar bulundu.