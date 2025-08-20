Haberler

İnegöl’de Hayvan Kesme İhalesi Tutukladı

BURSA’DA AYİN RİTÜELİ İÇİN HAYVAN KATLEDİLDİ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, ayin ritüeli bahane edilerek evinde küçükbaş ve kanatlı hayvanlar kesen kişi tutuklandı. İnegöl ilçesi Yeni Mahalle’de bulunan bir sitede yaşayan Ramazan K., getirdiği hayvanları kesip, görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaştı. Bu paylaşımlar sosyal medyada geniş bir tepkiye neden oldu.

POLİS OPERASYONU VE GÖZALTILAR

Ramazan K., yaptığı paylaşımla da dikkat çekti. Paylaşımında “Şamanım ve şifa dağıtıyorum” ifadelerinde bulundu. Bu gelişmelerin ardından, polis ekipleri tarafından şahsın evine operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda, kesilmiş hayvan başlarıyla karşılaşıldı. Ramazan K. gözaltına alındı ve ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıs, burada tutuklandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Ladik’ te Traktör Devrildi, 6 Yaralı

Samsun'un Ladik ilçesinde tarım işçilerinin bulunduğu traktör virajı alamayarak dereye düştü. Kazada 6 kişi yaralanırken, olayla ilgili soruşturma açıldı.
Haberler

Konyaspor, Muleka İle Anlaştı

Konyaspor, 26 yaşındaki Kongolu sol kanat oyuncusu Jackson Muleka ile iki yıllık bir anlaşma yaptı. İmza törenine kulüp yetkilileri katılarak Muleka'ya başarılar diledi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.