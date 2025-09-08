Haberler

İnegöl’de İki Araç Çarpıştı, Yaralı

İNEGÖL’DE KAZA OLDU

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı ve sonuç olarak 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 22.30 sıralarında İnegöl’e bağlı Cerrah Mahallesi, Kıran Caddesi üzerinde gerçekleşti.

KAZANIN DETAYLARI

İsmail G. (51) tarafından yönetilen 16 NNF 67 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ekrem A. (62) yönetimindeki 16 AAL 822 plakalı otomobil ile virajda çarpıştı. Bu kazada 16 NNF 67 plakalı aracın sürücüsü ile birlikte yolculardan Hayriye G. (67), Halil G. (69) ve Fatma G. (19) yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılara kaza yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra, İnegöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildiler. Kazanın nedenleriyle ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Şişli’de Tur Otobüsü Yangın Çıkardı

Şişli'de bir tur otobüsünde çıkan yangın, ön kısmını küle çevirdi. Yolcular hızlıca tahliye edilirken, park halindeki üç araç da hasar gördü. Yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı.
Haberler

Türkiye Polonya’yı Geçerse Kimle Oynayacak?

Türk milli basketbol takımı, EuroBasket 2025 çeyrek finalinde Polonya ile karşılaşacak. Yarı finale yükselirlerse tarihi bir galibiyet serisi elde edecekler.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.