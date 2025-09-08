İnegöl’de İki Araç Çarpıştı, Yaralı

İNEGÖL’DE KAZA OLDU

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı ve sonuç olarak 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 22.30 sıralarında İnegöl’e bağlı Cerrah Mahallesi, Kıran Caddesi üzerinde gerçekleşti.

KAZANIN DETAYLARI

İsmail G. (51) tarafından yönetilen 16 NNF 67 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ekrem A. (62) yönetimindeki 16 AAL 822 plakalı otomobil ile virajda çarpıştı. Bu kazada 16 NNF 67 plakalı aracın sürücüsü ile birlikte yolculardan Hayriye G. (67), Halil G. (69) ve Fatma G. (19) yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılara kaza yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra, İnegöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildiler. Kazanın nedenleriyle ilgili olarak soruşturma başlatıldı.