İnegöl’de İki Araç Çarpıştı, Yaralılar

KAZA ANINDA YARALANANLAR

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı ve sonuç olarak 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 22.30 sıralarında İnegöl’e bağlı Cerrah Mahallesi Kıran Caddesi’nde gerçekleşti.

KAZANIN DETAYLARI

İsmail G. (51) yönetimindeki 16 NNF 67 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ekrem A. (62) yönettiği 16 AAL 822 plakalı otomobil ile virajda çarpıştı. Kaza sonucunda 16 NNF 67 plakalı otomobilin sürücüsü İsmail G. ile beraberindeki yolcular Hayriye G. (67), Halil G. (69) ve Fatma G. (19) yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Jandarma ekipleri kazayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.

ÖNEMLİ

Marmaris’te Silahlı Kavga, 1 Ölü

Marmaris'teki bir barda meydana gelen silahlı çatışmada 22 yaşındaki Hüseyin Acet yaşamını yitirirken, 24 yaşındaki Azim Can Nas tedavi altında.
Porsche Taycan Çekilişi Saat 11:00

Magnum çekilişi, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir heyecan oluşturdu. Katılımcılar, çekilişin saati, yayın kanalı ve canlı izleme olanaklarını araştırıyor.

