İnegöl’de İki Otomobil Çarpıştı

KAZA DETAYLARI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 14.00 sıralarında İnegöl OSB 3. cadde, OSB cami önünde ortaya çıktı. 3. Cadde üzerinde seyir halindeki sürücü Oğuz Y. (26), park edilen aracın aniden yola çıkması ile 16 AKN 272 plakalı otomobiliyle sürücü Emircan D. (23) tarafından yönetilen 16 AYP 460 plakalı araca yandan çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucunda, sürücü Oğuz Y. ile diğer otomobildeki yolcu Bisr İ. (14) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazanın ardından polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.