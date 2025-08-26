İnegöl’de İşçi Asansör Boşluğuna Düştü

İŞÇİ ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinde meydana gelen olayda, asansör boşluğuna düşen işçi ciddi şekilde yaralandı. İmalathaneye malzeme indirmek amacıyla yönelen 49 yaşındaki İlhan M., 3. kattan dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralanan işçi, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili olarak kapsamlı bir inceleme başlatıldığı bildirildi.