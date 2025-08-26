Haberler

İnegöl’de İşçi Asansör Boşluğuna Düştü

İŞÇİ ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinde meydana gelen olayda, asansör boşluğuna düşen işçi ciddi şekilde yaralandı. İmalathaneye malzeme indirmek amacıyla yönelen 49 yaşındaki İlhan M., 3. kattan dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralanan işçi, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili olarak kapsamlı bir inceleme başlatıldığı bildirildi.

İzmir’de Göçmenler Kurtarıldı, Yakalandı

İzmir açıklarında gerçekleştirilen operasyonlarda, yasadışı yolla yurtdışına kaçmaya çalışan 43 göçmen yakalandı, motor arızası yaşanan lastik bottaki 19 kişi de kurtarıldı.
Kocaelispor Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

Kocaelispor, Süper Lig'de Kayserispor ile oynayacağı maç öncesi antrenmanını taraftar ve basınla paylaştı. Hazırlıklar yoğun bir şekilde devam ediyor.

