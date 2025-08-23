İnegöl’de İşçi Asit Yüzünden Yandı

Olayın Gerçekleştiği An

İnegöl ilçesinde, bir tekstil fabrikasında meydana gelen olaya göre, 33 yaşındaki işçi Salih Ü.’nün üzerine bir makineden asidik sıvı sıçradı. Olay, gece saat 02.00 sularında İnegöl OSB Havaalanı Caddesi’nde bulunan fabrikada gerçekleşti.

Hastane Süreci

Salih Ü., vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluşmasıyla beraber, olay yerine çağrılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. İlk tetkikler sonrası, işçinin vücudunda ikinci derece yanık bulunduğu tespit edildi. Hemen ardından, hastanenin yanık ünitesinde tedavi altına alındı.

Soruşturma Başlatıldı

Polis, bu üzücü olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatarak, gerekli incelemeleri başlattı. Olayın detayları ve iş ortamı ile ilgili gerekli adımların atılması bekleniyor.