İnegöl’de İşçi Bacağını Kesti

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir iş kazası meydana geldi. Olay, saat 12.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Altunel Sokak’ta, altyapı çalışmaları sırasında gerçekleşti.

İŞÇİNİN YARALANMASI VE HASTANEYE SEVKİ

İşçi Emin K. (61), spiralle boru kesmeye çalıştığı esnada bir anlık dikkatsizlik sonucu sağ bacağını spiralle kesti. Yaralanan işçi, olay yerine yönlendirilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk tedavisi yapılan Emin K., ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayla ilgili olarak polis ekipleri, soruşturma başlattı. Yaralanma ve iş kazası ile ilgili detaylar araştırılıyor.