İnegöl’de Kaçak Yapılar Kaldırıldı

KAÇAK YAPILARDA İŞLEM BAŞLATILDI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, belediye ekipleri tarım arazilerinde bulunan kaçak yapıları belirleyip gerekli işlemleri başlattı. Şipali Mahallesi’nde yapılan denetimlerde, kaçak yapılarla ilgili cezai işlemler uygulandı ve 4 kaçak yapı yıkıldı. Ayrıca, tespit edilen 8 yapının mülk sahipleri tarafından kendi imkanlarıyla kaldırıldığı öğrenildi.

Toplamda 12 kaçak yapının bulunduğu mahallede yıkım kararı alınması üzerine, bir kişi tarım arazisine inşa ettiği çelik konstrüksiyon yapısını vinçle kaldırdı. Vincin taşıdığı çelik konstrüksiyonu görenler, bu duruma şaşırdıklarını ifade etti. Bu durum, kaçak yapıların temizlenmesi sürecindeki ilginç anlardan biri olarak kaydedildi.