İnegöl’de Kaldırımla Tabela Çarpıştı

OTOMOBİL KAZASI İNEGÖL’DE MEYDANA GELDİ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, kaldırıma ve yön tabelasına çarpan bir otomobilin sürücüsü yaralanıyor. Kaza, saat 13.00 sularında Bursa-Ankara kara yolunda gerçekleşiyor. Erman S. (30) idaresindeki 34 T 6187 plakalı otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak alt yol ile ana yolu ayıran kaldırımla yön tabelasına çarpıyor.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonrası yaralanan sürücü, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılıyor. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumu hakkında bilgi verilmezken, kazayla ilgili bir soruşturma başlatılıyor.