İnegöl’de Kalp Krizi Geçiren Çocuk

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ AN

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kalp krizi geçiren 13 yaşındaki kız, hastanede hayatını kaybetti. Olay, sabah saat 10.00 civarında Süleymaniye Mahallesi Huzur Çıkmazı Sokak’taki evde yaşandı. Suriye uyruklu Maram Hac Hasan (13), aniden fenalaştı. Ailesinin durumu bildirmesi üzerine 112 acil servisi ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi.

ACİL MÜDAHALE

Sağlık ekipleri, kalbi duran çocuğa kalp masajı yapmaya başladı. Ambulansa alınan Maram Hac Hasan, sağlık ekiplerinin müdahalesi ile hastaneye taşındı. Ancak hastanede gerçekleştirilen tüm müdahalelere rağmen çocuk kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.

İLERİ ARAŞTIRMA SÜRECİ

Çocuğun cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Bu trajik olayla ilgili olarak polis ekipleri soruşturma başlattı.