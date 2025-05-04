İnegöl’de Kamyon Altında Sıkıştı

OLAYIN DETAYLARI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, bir kamyonun altında kalan otomobilin sürücüsü, 2 gün boyunca tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kaza, cuma gecesi saat 02.00 civarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde gerçekleşti. İnegöl’den Bozüyük yönüne ilerleyen Muhammed Can (23) yönetimindeki 16 K 4822 plakalı otomobil, Kulaca Mahallesi bölgesinde Karayolları Denetim İstasyonu’na girmek için yavaşlayan Adil H. (31) kontrolündeki 31 ADH 871 plakalı kamyona arka taraftan çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle otomobil, kamyonun altına girdi.

YARDIM ÇALIŞMALARI VE SONUÇ

Kaza sonrası olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye çalışanları, yoğun çabalar sonrasında sıkışan genç sürücüyü araçtan çıkartmayı başardı. Ağır yaralı olan Muhammed Can, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan ilk tedavi sonrasında Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine transfer edildi. Ancak, tedavi sürecinde genç sürücü yaşamını yitirdi. Kazada ihmali bulunan kamyon şoförü, adliyeye sevk edildikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.