İnegöl’de Kamyon Şarampole Yuvarlandı

MAĞDURLAR YARALI DURUMDA

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, dolma biberle yüklü bir kamyonun kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandığı kazada toplamda 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 19.30 sıralarında, Bursa-Ankara kara yolu üzerindeki Mezit boğazında gerçekleşti. Bozüyük’ten İnegöl’e giden Yılmaz Ç. (56) idaresindeki 35 AGA 116 plakalı kamyon, sağ ön lastiği patladığı için sürücünün kontrolünden çıktı. Bariyerlere çarptıktan sonra şarampole yuvarlanan kamyon, büyük bir kaza yaşanmasına neden oldu.

AMBULANS SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından, olay yerinde yaralanan sürücü ve kamyondaki yolcular Necat Ç. (36) ile Talha Ramazan A. (19), kaza yerine yönlendirilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ciddiyeti henüz belirlenmedi. Bölge Trafik ekipleri, kazanın ardından yolu kontrollü bir şekilde ulaşıma açarken, jandarma komutanlığı ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.

ÖNEMLİ

Erzincan’da Durdurulan Otobüste Tütün Yakalandı

Erzincan'da bir otobüste gerçekleştirilen denetimde, 440 paket makaron ve 40 paket kıyılmış tütün bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Yerköy İle Çiçekdağı Arasında Kayıp Bulundu

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde kaybolan Hayrettin Ersoy'un cesedi, Yozgat'taki ormanlık alanda bulundu. Ersoy, 9 Ağustos'tan bu yana kayıptı.

