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İnegöl’de Kavga: 1 Bıçakla Yaralandı

BİÇAKLA YARALAMA OLAYI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yer alan bir dernek lokalinde, alacak-verecek meselesi yüzünden bir kavga meydana geldi. Olay, saat 21.00 sıralarında Turgutalp Mahallesi Mahmut Esatbey Caddesi üzerindeki bir kültür ve sosyal yardımlaşma derneğinde gerçekleşti.

TARTIŞMA BİÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Metin G. (59) ile Sebahattin U. (63) arasında alacak verecek konusuyla ilgili bir tartışma çıktı. Bu tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü ve sonucunda Metin G., bıçakla Sebahattin U.’yu karnından yaraladı. Olay yerine hemen 112 ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayın ardından şüpheli Metin G., yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili derinlemesine bir soruşturma başlattı.

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