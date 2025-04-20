İnegöl’de Kavga, 1 Kişi Yaralandı

İNEGÖL’DE KAVGA: BİR KİŞİ AĞIR YARALANDI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir dernek lokalinde yaşanan alacak-verecek meselesi, kavgaya dönüştü ve sonucunda bir kişi bıçakla ağır yaralandı. Olay, saat 21.00 civarında, Turgutalp Mahallesi Mahmut Esatbey Caddesi üzerindeki bir dernek lokalinde gerçekleşti. Metin G. (59) ile Sebahattin U. (63) arasında başlayan tartışma, büyüyerek kavga haline geldi.

TÜM MÜDAHALELER YAPILDI

Kavga esnasında Metin G., cebinden çıkardığı bıçağı kullanarak Sebahattin U.’yu karnından yaraladı. Yaralanma üzerine olay yerine acil yardım çağrısı yapıldı. Polis ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde adrese sevk edildi. Yaralı Sebahattin U., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne taşındı. Burada yapılan müdahalelerle Sebahattin U’nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

POLİS ŞÜPHELİYİ GÖZALTINA ALDI

Olay yerine ulaşan polis ekipleri, şüpheli durumdaki Metin G.’yi gözaltına aldı. Olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı ve tüm gelişmeler takip ediliyor.