İnegöl’de Kavga: 4 Yaralı, 1 Tutuklu

HASTANEYE KALDIRILAN YARALILAR

İnegöl ilçesinde yaşanan sopalı ve bıçaklı kavga sonucunda dördü yaralanan iki şüpheliden biri tutuklandı. Geçtiğimiz cumartesi günü saat 20.00 sıralarında, Yeniceköy Mahallesi’nde yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

KAVGADA YARALANANLAR

Soner Akan (30) ve ağabeyi İlker A. (32) ile birlikte Taha A. (18), Sabahattin A. (49), Oğuzhan A. (20) ve Salih A. (20) arasında meydana gelen kavga, kısa sürede büyüdü. Kargaşada, Soner Akan bıçakla Taha A.’yı yaralarken, diğer üç kişi darp sonucu yaralandı.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Saldırıyı gerçekleştiren şahıslar olay yerinden kaçtı, ancak yaralanan dört kişi ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, kaçan şüphelileri kısa sürede yakaladı ve gözaltına aldı. Kavga ile bağlantılı olarak Soner Akan ve ağabeyi İlker A., sorgulanmak üzere adliyeye sevk edildi. Soner Akan, adam yaralama suçundan mahkeme tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi. İlker A. ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. Kavga anı, amatör kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.