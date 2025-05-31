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İnegöl’de Kavga, 4 Yaralı Bulundu

İNEGÖL’DE KAVGA: DÖRT YARALI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde iki grup arasında meydana gelen kavgada, 1’i bıçakla olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Olay, Yeniceköy Mahallesi’nde yaşandı. Soner A. (30) ve arkadaşı İ.A, yol verme meselesi yüzünden Taha A. (18), Sabahattin A. (49), Oğuzhan A. (20) ve Salih A. (20) ile tartışma çıkardı.

BIÇAKLI SALDIRI VE YARALANMALAR

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Taha A. bıçakla yaraladı. Diğer üç kişi olan Sabahattin A, Oğuzhan A. ve Salih A, aldıkları darbeler nedeniyle yaralandı. Olayın ardından şüpheliler bölgeden kaçtı. Ancak çevredeki vatandaşların ihbarı sayesinde 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

ŞÜPHELİLER KISA SÜREDE YAKALANDI

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçan şüphelileri kısa sürede tespit etti ve yakaladı.

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