İnegöl’de Kavga, 4 Yaralı Var

İKİ GRUP ARASINDAKİ TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, iki grup arasında sopalı ve bıçaklı bir kavga gerçekleşti. Olayda bir kişi bıçakla yaralanırken, üç kişi de darp sonucunda yaralandı. Olay, akşam saat 20.30 civarında İnegöl’ün Yeniceköy Mahallesi’nde yaşandı. İki grup arasında, yol verme meselesi nedeniyle çıkan sözlü tartışma hızla büyüyerek kavga ortamına dönüştü.

YARALILAR VE OLAY YERİNE SEVK EDİLEN EKİPLER

Kavga sırasında Soner A. adlı şahıs, elindeki bıçakla karşı gruptan Taha A.’yı bıçakladı. Diğer grup üyeleri olan Sabahattin A., Oğuzhan A. ve Salih A. ise darp sonucunda yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Olayın ardından şüpheler arasında yer alan Soner A. ve İ.A. olay yerinden kaçtı. Jandarma ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda kaçan şüpheli Soner A.’yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.