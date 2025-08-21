Haberler

İnegöl’de Kavga Ayıran Güvenlik Yaralandı

İNEGÖL’DE GÜVENLİK GÖREVLİSİ BICAKLA YARALANDI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, bir mobilya fabrikasında meydana gelen olayda, kavgayı ayırmaya çalışan güvenlik görevlisi bıçakla yaralandı. Bu olay, saat 23.30 sıralarında İnegöl’ün kırsal Yeniceköy Mahallesi’nde bulunan bir fabrikanın önünde gerçekleşti.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞTI

Fabrika özel güvenliği Fatih Ç. (32), fabrika yakınında park halindeki araçta bir sürücü ve kadın arasında şiddetli bir tartışma olduğunu fark etti. Olaya kayıtsız kalmayan güvenlik görevlisi, kadın ve erkeğin arasındaki kavgayı sözlü olarak durdurmak istedi. Ancak araçtaki henüz kimliği belirlenemeyen şahıs, elindeki bıçakla Fatih Ç.’yi sol baldırından yaraladı.

ŞÜPHELİLER KAÇTI, YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Olay sonrasında şüpheli ve kadın, araçla olay yerinden kaçtı. Yaralanan güvenlik görevlisi ise ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Jandarma komutanlığı ekipleri, olayla ilgili olarak kaçan şüpheliyi arama çalışmalarına başladı.

ÖNEMLİ

Haberler

Kaynarca’da Otomobil Takla Attı

Kaynarca'da bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Yaralı sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.
Haberler

Aksaray’da Asansör Düştü, İki İşçi Yaralı

Aksaray'da bir apartmanın asansör motorunu değiştiren iki işçi, halatların boşalması sonucu 5. kattan düşerek ağır yaralandı. Olayda büyük panik yaşandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.