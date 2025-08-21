İnegöl’de Kavga Ayıran Güvenlik Yaralandı

İNEGÖL’DE GÜVENLİK GÖREVLİSİ BICAKLA YARALANDI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, bir mobilya fabrikasında meydana gelen olayda, kavgayı ayırmaya çalışan güvenlik görevlisi bıçakla yaralandı. Bu olay, saat 23.30 sıralarında İnegöl’ün kırsal Yeniceköy Mahallesi’nde bulunan bir fabrikanın önünde gerçekleşti.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞTI

Fabrika özel güvenliği Fatih Ç. (32), fabrika yakınında park halindeki araçta bir sürücü ve kadın arasında şiddetli bir tartışma olduğunu fark etti. Olaya kayıtsız kalmayan güvenlik görevlisi, kadın ve erkeğin arasındaki kavgayı sözlü olarak durdurmak istedi. Ancak araçtaki henüz kimliği belirlenemeyen şahıs, elindeki bıçakla Fatih Ç.’yi sol baldırından yaraladı.

ŞÜPHELİLER KAÇTI, YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Olay sonrasında şüpheli ve kadın, araçla olay yerinden kaçtı. Yaralanan güvenlik görevlisi ise ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Jandarma komutanlığı ekipleri, olayla ilgili olarak kaçan şüpheliyi arama çalışmalarına başladı.