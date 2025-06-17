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İnegöl’de Kavga, Bıçaklama Olayı Gerçekleşti

İNEGÖL’DE KAVGA HABERİ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir bıçaklama olayı meydana geldi. Olay, geçtiğimiz cumartesi akşamı saat 20.30 sıralarında Yeni Mahalle Zincirlikuyu Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 19 yaşındaki Yusuf E. ile aynı yaştaki İsmail T. arasında sigara paketinin düşmesi üzerine bir tartışma başladı. Bu tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Yusuf E., elindeki bıçakla İsmail T.’yi karnından ve kolundan yaraladı.

ŞÜPHELİ 3 GÜN SONRA YAKALANDI

Kavganın ardından, Yusuf E. olay yerinden kaçtı. Yaralı olan İsmail T. ise olay yerine çağrılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın üzerinden geçen 3 gün sonra, Yusuf E. polis ekiplerince bir yakınının evinde saklandığı sırada yakalandı. Yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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