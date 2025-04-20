İnegöl’de Kavga, Şüpheli Tutuklandı

İNCE DETAYLARLA OLAYIN GELİŞİMİ

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki bir dernek lokalinde, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bir kavgada bir kişi bıçakla yaralandı ve olayla ilgili şüpheli tutuklandı. Kavga, saat 21.00 sıralarında Turgutalp Mahallesi’nde bulunan bir kültür ve sosyal yardımlaşma derneğinde yaşandı. Metin G. (59) ile Sebahattin U. (63) arasında, alacak verecek meselesinden ötürü bir tartışma çıktı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞÜYOR

Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Metin G., üzerindeki bıçakla Sebahattin U.’ya saldırdı. Sebahattin U., karnından bıçaklanarak yere yığılırken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, 112 ekipleri tarafından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’nin Acil Servisine taşındı. Sebahattin U.’nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay yerinde hızla harekete geçen polis ekipleri, şüpheli Metin G.’yi gözaltına aldı. Sorgulanan şüpheli, ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, Metin G.’yi tutuklayarak cezaevine gönderdi. Olayın detayları ve sebep olan tartışmanın nedenleri araştırılıyor.