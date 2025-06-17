İnegöl’de Kavga: Şüpheli Yakalandı

İNEGÖL’DE KAVGA VE BIÇAKLAMA OLAYI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde gerçekleşen bir kavgada, arkadaşını bıçakla yaralayan şüpheli, polis tarafından yakalandı. Olay, geçtiğimiz cumartesi akşamı saat 20.30 sularında Yeni Mahalle Zincirlikuyu Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 19 yaşındaki Yusuf E. ile aynı yaştaki İsmail T. arasında sigara paketinin düşürülmesi sebebiyle bir tartışma başladı. Tartışma, hızla kavgaya dönüşerek, olayın boyutlarını artırdı.

KAVGA SONUCU YARALANMA VE YAKALANMA

Kavga sırasında Yusuf E., elindeki bıçakla İsmail T.’yi karın bölgesinden ve kolundan bıçaklayarak yaraladı. Yaralı, olay yerine gönderilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli, yaralama olayından sonra kaçtı fakat 3 gün sonra polis ekipleri tarafından, saklandığı bir akraba evinde tespit edilip yakalandı. Sorgulamasının ardından adliyeye çıkarılan Yusuf E., mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.