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İnegöl’de Kavga, Yunus Y. Yaralandı

Olayın Gelişimi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, basit bir laf atma meselesi yüzünden yaşanan kavga sonucunda 20 yaşındaki Yunus Y., Serkan K. tarafından elinden ve başından bıçakla yaralandı. Olay, saat 18.00 sıralarında İnegöl ilçesinin kırsal bölgelerinden biri olan Yeniceköy Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, Serkan K. ile Yunus Y. arasında bir tartışma çıktı ve bu tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Şüphelinin Kaçışı

Serkan K., yanındaki bıçakla Yunus Y.’yi elinden ve başından yaralayarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yunus Y., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yakalama Çalışmaları

Jandarma ekipleri, kaçan şüpheli Serkan K.’yı yakalamak için hızlı bir çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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