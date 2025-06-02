İnegöl’de Kavgada 4 Yaralı, 1 Tutuklu

İNEGÖL’DE KAVGA SONUCU YARALANANLAR VE TUTUKLAMALAR

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, iki grup arasında yaşanan sopalı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Olay, Cumartesi günü saat 20.00 sıralarında İnegöl’e bağlı Yeniceköy Mahallesi’nde meydana geldi. Yol verme meselesi üzerine başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İki grup arasında gerçekleşen kavganın tarafları Soner A. ve ağabeyi İlker A. ile karşı gruptaki Taha A., Sabahattin A., Oğuzhan A. ve Salih A. oldu.

KAVGA VE DURUM Raporu

Kavga sırasında Soner A., elindeki bıçakla Taha A.’yı yaraladı. Diğer üç kişi ise darp sonucunda yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası yaralanan 4 kişi, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Kavga anı amatör bir kameraya yansıdı. Jandarma ekipleri, olaydan sonra kaçan şüphelileri hızlı bir şekilde yakaladı ve gözaltına aldı.

TUTUKLANMA VE SONUÇLAR

Kavgaya karışan Soner A. ve ağabeyi İlker A. sorgulama sonrası adliyeye sevk edildi. Soner A., ‘adam yaralama’ suçundan dolayı mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Ağabeyi İlker A. ise savcılıktan serbest bırakıldı.