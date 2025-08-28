Haberler

İnegöl’de Kaybolan Genç Bulundu

GENÇ ZİHİNSEL ENGELLİ OLARAK KAYBOLDU

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kaybolan zihinsel engelli bir genç, 5 saatlik yoğun çalışmalar sonrasında bulundu. Çayyaka Mahallesi’nde iki gündür kendisinden haber alınamayan Bestami Tiryakioğlu (29) için ailesi, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

ARAMA KURTARMA EKİPLERİ DEVREDE

Jandarma Komutanlığı’nın koordinasyonunda, AFAD, İNDAK arama kurtarma ve jandarma ekipleri, en son Çayyaka Mahallesi’nde görülen gencin bulunabilmesi için çalışmalarını başlattı. Ekipler, yaptıkları 5 saatlik çalışmanın ardından Tiryakioğlu’nu Sarıpınar Mahallesi’nde bulmayı başardı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Sağlık durumu iyi olan genç, olay yerine yönlendirilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü ve sağlık kontrolünden geçirildi. Kaybolma durumu, aile ve kamuoyunun büyük bir endişeyle takip ettiği bir konu haline geldi.

ÖNEMLİ

