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İnegöl’de Kayıp Genç Parkta Ölü Bulundu

İNEGÖL’DE HÜSEYİN KESKİN’İN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, 4 gündür kayıp olan 33 yaşındaki Kütahyalı gencin cansız bedeni bir parkta bulundu. Edinilen bilgilere göre, İnegöl ilçesinde Mahmudiye Mahallesi Karaağaç Caddesi’ndeki bir parkta bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

PARKTA YAPILAN GÖZLEMLER

İhbar üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gerçekleştirilen kimlik tespitinde, ölen kişinin 4 gün önce evinden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Hüseyin Keskin olduğu belirlendi. Keskin’in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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