İnegöl’de Kayıp Kişinin Cesedi Bulundu

VATANDAŞLARDAN GELEN İHBAR

Bursa’nın İnegöl ilçesinde akşam saatlerinde Karaağaç Caddesi’nde bulunan bir parkta, yerde hareketsiz yatan bir şahıs gören vatandaşlar, durumu hemen polise bildirdi. Şahsın sağlık durumu konusunda endişe duyan vatandaşlar, olayın yaşandığı yerine polis ve sağlık ekiplerinin yönlendirilmesini sağladı.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerinde yapılan incelemelerde, hayatını kaybeden kişinin 4 gün önce evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Hüseyin Keskin olduğu belirlendi. Ekiplerin yaptığı kimlik tespitinin ardından Keskin’in yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Kayıp başvurusu üzerine 4 gündür aranan Keskin’in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Konuyla ilgili resmi bir soruşturma süreci başlatıldı.