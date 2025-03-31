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İnegöl’de Kayıp Şahıs Parkta Ölü Bulundu

Olayın Gelişimi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 4 gündür kayıp olan bir kişi, bugün parkta ölü bulundu. Alınan bilgilere göre, saat 19.00 civarında Mahmudiye Mahallesi Karaağaç Caddesi’ndeki parkta hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar durumu polise bildiriyor.

Sağlık ve Polis Ekiplerinin İşyeri

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri hızla sevk ediliyor. Sağlık ekipleri, yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirliyor. Yapılan kimlik tespitinde ölen kişinin 4 gün önce kaybolan Hüseyin Keskin (33) olduğu biliniyor.

Cenazenin İşlemleri

Ölen kişinin cenazesi, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderiliyor.

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