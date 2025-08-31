İnegöl’de Kaza, 2 Yaralı Var

KAZA MAKAAMİ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, refüje çarpan otomobilin karşı şeride geçip taklalar atması sonucu 1’i ağır, 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 14.00 sularında İnegöl’deki Ahmet Türkel Çevreyolu’nda, Nene Hatun Kavşağı yakınlarında gerçekleşti.

KAZADAN YARALILAR

Mehmet G. (47) yönetimindeki 16 KGM 47 plakalı otomobilin kontrolden çıkması, virajda refüje çarpıp karşı yöne geçerek taklalar atmasına neden oldu. Bu kaza sırasında sürücü Mehmet G. ve yanında bulunan Havva G. (44) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne nakledildi. Tedavi gören Mehmet G.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

Diğer yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde otomobilin refüje çarpmasının ardından karşı şeride geçip ardı ardına 4 kez takla attığı açıkça görüldü. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.